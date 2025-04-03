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Жильё в Александрувский повят, Польша

1 объект найдено
Дом в Bachorza, Польша
Дом
Bachorza, Польша
Площадь 380 м²
Продается дом (для ремонта) с большим потенциалом, в усадебном стиле, с большим участком 566…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Александрувский повят, Польша

Недорогая
Элитная
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