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Квартиры-студии в Central Visayas, Филиппины

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2 объекта найдено
Студия в Mabolo, Филиппины
Студия
Mabolo, Филиппины
Площадь 24 м²
Этаж 9
Кондоминиум Persimmon разработан компанией Aboitizland, одним из ведущих застройщиков в стра…
€50,000
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Студия в Себу, Филиппины
Студия
Себу, Филиппины
Площадь 20 м²
Этаж 9
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
€50,000
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Параметры недвижимости в Central Visayas, Филиппины

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