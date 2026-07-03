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Виллы в Region Oriental, Парагвай

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Region Oriental, Парагвай
Лента Цена снижена
Вилла 6 комнат
Region Oriental, Парагвай
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 000 м²
Количество этажей 1
Исключительная роскошная вилла в Парагвае с участком 7,4 га, бесконечным бассейном, джакузи,…
$460,466
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Параметры недвижимости в Region Oriental, Парагвай

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