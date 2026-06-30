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Квартиры с видом на горы в Чириках, Панама

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Студия 1 комната в Juan Diaz, Панама
Студия 1 комната
Juan Diaz, Панама
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
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Вариант апартамента планировки С! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
$305,000
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 3 комнаты в Панама
Квартира 3 комнаты
Панама
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 7/43
Просторные апартаменты 2+1 площадью 121,4 кв.м. в новом кондоминиуме премиум-класса в одном …
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Juan Diaz, Панама
Студия 1 комната
Juan Diaz, Панама
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки А! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
$295,000
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира в Панама, Панама
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Nogal Bern - это элегантный жилой проект, созданный для тех, кто ценит комфорт, функциональн…
$370,000
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Trustmont Capital
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Caimitillo, Панама
Квартира 4 комнаты
Caimitillo, Панама
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 56
Представляем Вашему вниманию апартамент 336, 9 м2 с полной чистовой отделкой, с видом на оке…
$980,000
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 2 комнаты в Distrito de Panama, Панама
Квартира 2 комнаты
Distrito de Panama, Панама
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 28
Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма” с ультрасовременным дизайном и …
$165,000
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Your Invest Home
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Calidonia, Панама
Квартира 2 комнаты
Calidonia, Панама
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/14
Апартаменты «под ключ» 1+1 площадью 46,96 кв.м.  на 5-ом этаже в готовом комплексе в престиж…
$163,000
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Квартира в Панама, Панама
Квартира
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Royal Palm Beach Project – Panama Жизнь у океана в формате мечты  Royal Palm Beach Pro…
$170,000
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Trustmont Capital
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 4 комнаты
Jaramillo Abajo, Панама
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г.   К…
$478,500
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Квартира в Панама, Панама
Квартира
Панама, Панама
The Westin Residences - Playa Bonita - премиальные брендированные резиденции на первой линии…
$450,000
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Квартира в Alto Boquete, Панама
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Alto Boquete, Панама
Жизнь среди природы, комфорт в каждом дне Pinoalto – Boquete Bern - эксклюзивный жилой пр…
$302,000
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Квартира в Панама, Панама
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Панама, Панама
Откройте для себя эксклюзивный жилой проект,расположенный в самом престижном и динамичном ра…
$312,000
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Trustmont Capital
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Параметры недвижимости в Чириках, Панама

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