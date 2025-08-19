Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Muscat Province
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Muscat Province, Оман

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 43 м² в Yiti, Оман
Отель 43 м²
Yiti, Оман
Площадь 43 м²
Представьте, что владение номером в Trump Hotels ставит вас в центр всего этого с экспертным…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти