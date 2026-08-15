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Квартиры-студии в Дофаре, Оман

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Дофар, Оман
Студия 1 комната
Дофар, Оман
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Распол…
$149,800
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Параметры недвижимости в Дофаре, Оман

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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