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Коттеджи в Дофаре, Оман

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Дофар, Оман
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Коттедж 2 комнаты
Дофар, Оман
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 1/2
🌴 Эксклюзивное предложение Khareef на Lubanа Island, Hawana Salalah. Станьте владельцем р…
$352,360
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Параметры недвижимости в Дофаре, Оман

Недорогая
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