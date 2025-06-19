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Виллы с террасой в Trikomo, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Виллы 3+1 в Магнолии Резиденция предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и безопасно…
Цена по запросу
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Застройщик
Panah Construction
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English, Türkçe
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
магнолия Резиденция состоит из 5 отдельно стоящих вилл, 6 полуотдельных вилл и 36 квартир (с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Panah Construction
Языки общения
English, Türkçe
Realting.com
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Realting.com
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