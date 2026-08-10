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Виллы с бассейном в Trikomo, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Royal Sun Elite Residence — первая линия у бассейна 🌴🏡 Предлагается к продаже…
$290,608
НДС
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — всего 400 метров до моря 🌊🏡 Продаётся уютна…
$383,426
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторная угловая вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — рядом с бассейном и морем 🌊🏡 Продаёт…
$398,763
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