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Жильё с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
74
дома
15
13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
€114,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€103,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
€161,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Проект состоит из …
€129,000
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Новый роскошный проект жилого комплекса находится в Искеле. Расстояние до моря 200 м. Открой…
€130,000
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€392,000
Квартира 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Новый амбициозный проект от ведущего застройщика Северного Кипра. В комплексе будет четыре б…
€324,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет расположен на о…
€93,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса отельного типа в районе Искеле. …
€112,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет ра…
€183,500
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 343 м²
Этаж 25/26
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
€877,000
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