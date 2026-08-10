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Студии с бассейном в Trikomo, Северный Кипр

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45 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Студия с нишей и видом на бассейн в Caesar Resort III 🌴🏊 Продаётся стильная студия с нише…
$87,537
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/11
Продается уютная студия в жилом комплексе Caesar Resort, блок Aspasianus, район Искеле. О…
$60,260
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6
Квартира-студия в Caesar Resort с полной меблировкой — Long Beach 🌊 Продаётся уютная квар…
$73,746
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Уютная студия на 9 этаже — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖 Продаётся светлая и уютная сту…
$70,255
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Уютная студия в 5 минутах от Long Beach 🌴🌊 В продаже квартира в полностью готовом комплек…
$72,105
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Дизайнерская студия в Caesar Resort II — готова к проживанию 🌴✨ Продаётся стильная студия…
$62,682
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$75,898
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Уютная студия с балконом в Caesar Resort III 🌴☀️ Продаётся светлая и полностью меблирован…
$72,598
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/17
Квартира-студия на 9 этаже с видом на море — Riverside Life, Long Beach 🌊 Продаётся студи…
$103,896
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/12
Студия в Caesar Resort & SPA, район Long Beach Стильная современная квартира с премиальны…
$64,442
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Меблированная студия в Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊 Предлагается уютная студия…
$85,549
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Студия в Caesar Resort — Block Aspasianus (Caesar III) 🌊✨ Предлагается к продаже уютная с…
$62,529
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Студия в Caesar Resort II — отличная цена рядом с Long Beach 🌴☀️ Продаётся светлая студия…
$61,705
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/11
Продается меблированная студия в комплексе Caesar Resort, 3 этап, дом Gallus, Искеле Э…
$64,277
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Готовая студия с нишей и видом на Pantheon — Caesar Resort III 🌊🏖 Продаётся стильная студ…
$142,793
НДС
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Продается студия в комплексе Роял Сан, Искеле. Вид: на инфраструктуру. В квартире: остаетс…
$70,697
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Проект Bellagio, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, является одним из известных жилых и…
$127,385
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 22/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$150,465
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/17
Квартира-студия в Riverside Life с видом на бассейн — рядом с Long Beach 🌴 Предлагается к…
$103,896
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Студия с отдельной спальной зоной — Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖 Продаётся уютная студ…
$77,811
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Студия с дизайн-пакетом по отличной цене в Caesar Resort III 🌴✨ Продаётся уютная и полнос…
$56,750
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$81,791
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6
Светлая студия с балконом — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖 Продаётся светлая студия в к…
$65,397
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/14
Меблированная квартира-студия рядом с морем — Royal Life Residence, Long Beach 🌊 Продаётс…
$74,756
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Уютная студия с видом на бассейн — Courtyard, Long Beach 🌴🏊 Продаётся светлая и уютная ст…
$145,449
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Студия в курортном городе у моря 🌊✨ В продаже студия в масштабном жилом комплексе Caesar …
$71,522
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2
Студия в Caesar Resort — Block Italus (Caesar III) 🌊✨ Предлагается к продаже уютная студи…
$79,554
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Этот современный жилой проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, отличается своим расп…
$105,261
НДС
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