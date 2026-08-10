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Студии с видом на горы в Trikomo, Северный Кипр

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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Проект Bellagio, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, является одним из известных жилых и…
$127,385
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Этот современный жилой проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, отличается своим расп…
$105,261
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Расположенный в быстро развивающемся районе Искеле-Бахчелер на Северном Кипре, Lagoon Verde …
$158,329
НДС
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TekceTekce
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 22
Описание   Комплекс ПРЕМИУМ класса, с казино и отелем 400 м от моря. Шаг…
$187,681
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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