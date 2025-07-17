Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Trikomo
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры-студии возле озера в Trikomo, Северный Кипр

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$105,462
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$162,948
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти