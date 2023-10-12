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Жильё с видом на море в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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25 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,308
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€415,481
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€587,608
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м  + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€167,460
Квартира 1 спальня с видом на море в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 10
1-комнатная квартира со спектральным видом на море расположена в большом и современном жилом…
€147,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 56 кв.м до 68 кв.м + балкон/терраса от …
€130,580
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€107,743
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 343 м²
Этаж 25/26
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
€877,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€273,009
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€144,602
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€76,234
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€57,725
Квартира 1 спальня с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€66,401
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€159,525
Квартира 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€79,126
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
€341,839
Квартира 1 ванная с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
€48,008
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€74,615
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€109,898
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