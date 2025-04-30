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Пентхаусы с террасой в Trikomo, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$134,671
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 15
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,73 млн
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