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Пентхаусы с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Realting.com
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