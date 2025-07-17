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Пентхаусы около гольф-клуба в Trikomo, Северный Кипр

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5 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,34 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 272 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$707,287
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,65 млн
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$169,912
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$140,616
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