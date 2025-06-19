Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Trikomo
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Trikomo, Северный Кипр

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
О проекте: Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс…
$224,065
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти