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Дома с видом на море в Trikomo, Северный Кипр

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виллы
20
бунгало
4
таунхаусы
4
5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на горы и море в Искеле, Богаз Искеле – красивый город на Северном Кипре, расп…
$624,105
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море на Северном Кипре в Искеле Кипр – третий по величине остров в Средизем…
$504,063
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенный на восточном…
$549,151
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на пристань для яхт на Северном Кипре, Ениэренкёй Виллы находятся в поселке Ен…
$709,850
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Особняк 8 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Особняк 8 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,89 млн
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