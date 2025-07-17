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Дома около гольф-клуба в Trikomo, Северный Кипр

виллы
12
бунгало
3
таунхаусы
3
дуплексы
6
4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,05 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,02 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$755,697
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TekceTekce
Дуплекс 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 363 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,03 млн
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