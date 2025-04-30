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Дома с гаражом в Trikomo, Северный Кипр

виллы
20
бунгало
3
таунхаусы
3
1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Особняк 8 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,89 млн
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