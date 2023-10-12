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Квартиры с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€103,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Проект состоит из …
€129,000
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Новый роскошный проект жилого комплекса находится в Искеле. Расстояние до моря 200 м. Открой…
€130,000
Квартира 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Новый амбициозный проект от ведущего застройщика Северного Кипра. В комплексе будет четыре б…
€324,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет расположен на о…
€93,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса отельного типа в районе Искеле. …
€112,000
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