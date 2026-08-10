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Квартиры и апартаменты с бассейном в Trikomo, Северный Кипр

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207 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/17
Меблированная квартира 2+1 с видом на море в Riverside Life 🌊🌴 Продаётся стильная и полно…
$208,066
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Студия с нишей и видом на бассейн в Caesar Resort III 🌴🏊 Продаётся стильная студия с нише…
$87,537
НДС
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Студия в PARK RESIDENCE у Лонг Бич — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость Северн…
$107,935
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Студия с видом на море на продажу в Royal Life Residence, Лонг-Бич, Искеле Полностью меблиро…
$73,289
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/11
Продается уютная студия в жилом комплексе Caesar Resort, блок Aspasianus, район Искеле. О…
$60,260
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5
Просторная квартира 2+1 с двумя санузлами — Caesar Resort VI 🌴🌊 Продаётся светлая квартир…
$123,411
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Квартира 1+1 по привлекательной цене в Caesar Resort VI 🌴☀️ Продаётся квартира 1+1 в комп…
$70,526
НДС
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Трехкомнатная квартира в Caesar Resort 6 — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость …
$213,205
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/13
Просторная квартира 2+1 в комплексе Edelweiss — 130 м² комфорта 🌴✨ Продаётся просторная к…
$176,491
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная меблированная 2+1 на ground floor — Caesar Resort IV 🌴🌊 Продаётся уютная и пол…
$130,430
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 10
Видовая квартира 2+1 на 10 этаже в Caesar Resort VI 🌊☀️ Продаётся просторная квартира 2+1…
$118,885
НДС
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Недвижимость Северного Кипра: современная 3-комнатная квартира в новом жилом комплексе с бас…
$205,210
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Студия мечты в Courtyard Long Beach в Искеле Продаётся стильная студия площадью ≈ 52 м² в од…
$113,265
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6
Квартира-студия в Caesar Resort с полной меблировкой — Long Beach 🌊 Продаётся уютная квар…
$73,746
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Уютная квартира 1+1 с отдельным входом в Royal Sun Residence 🌴☀️ Продаётся комфортная ква…
$119,930
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 9/17
Светлая квартира 1+1 на высоком этаже в Riverside Life 🌊🌿 Продаётся современная квартира …
$155,641
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 24/27
Grand Sapphire — роскошный проект у моря в Искеле 🏙️🌊 Grand Sapphire Resort & Residences …
$269,887
НДС
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Двухэтажный таунхаус 2+1 в Royal Sun 🌊🏡 В продаже уютный двухэтажный таунхаус в полностью…
$210,130
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/9
2+1 в Sea Life Residence — в минуте от Long Beach 🌊🏖 Предлагается к продаже квартира в го…
$138,274
НДС
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Этот частный проект сочетает в себе современную архитектурную концепцию со средиземноморским…
$138,113
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
Квартира 1+1 рядом с Long Beach — Sea Life Residence 🌊🏖 Продаётся квартира 1+1 в комплекс…
$86,596
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 8/7
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море — Park Residence 🌊✨ Предлагается эксклюзивн…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4
1+1 в современном блоке Caesar Resort V 🌴🌊 В продаже квартира в Caesar Resort V, блок Mar…
$92,186
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Уютная студия на 9 этаже — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖 Продаётся светлая и уютная сту…
$70,255
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Недвижимость Северного Кипра: эксклюзивный пентхаус 2+1 с титулом в Caesar Resort 1 (Искеле,…
$226,530
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Уютная студия в 5 минутах от Long Beach 🌴🌊 В продаже квартира в полностью готовом комплек…
$72,105
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Дизайнерская студия в Caesar Resort II — готова к проживанию 🌴✨ Продаётся стильная студия…
$62,682
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Квартира 2+1 в Caesar Resort с полной меблировкой — Long Beach 🌊 Продаётся просторная ква…
$127,515
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 3
Вид на бассейн и сердце комплекса — Pantheon 🌴🏛🌊 В продаже квартира в Caesar Resort III, …
$132,856
НДС
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