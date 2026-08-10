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Квартиры и апартаменты с видом на море в Trikomo, Северный Кипр

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224 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Недвижимость в комплексе с бассейном в Искеле, Северный Кипр Кипр с его чистейшим морем и жи…
$198,087
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/17
Меблированная квартира 2+1 с видом на море в Riverside Life 🌊🌴 Продаётся стильная и полно…
$208,066
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/31
Квартира 1+1 с видом на море в Grand Sapphire Resort 🌊✨ Продаётся стильная квартира 1+1 в…
$184,589
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 14/14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$284,162
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 3/10
Недвижимость в шаговой доступности от моря на Северном Кипре в Искеле Искеле расположен в се…
$270,380
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 24/27
Grand Sapphire — роскошный проект у моря в Искеле 🏙️🌊 Grand Sapphire Resort & Residences …
$269,887
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/10
Стильные квартиры в комплексе возле моря на Северном Кипре в Искеле Средиземноморский Кипр о…
$151,247
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 9
Шикарные квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Искеле Искеле (Трикомо) ра…
$431,273
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Квартиры на знаменитом пляже Северного Кипра в Искеле Лонг-Бич — один из самых популярных и …
$141,077
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 6
Недвижимость с видом на море в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Лонг-Бич Эта ст…
$295,808
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Этот частный проект сочетает в себе современную архитектурную концепцию со средиземноморским…
$138,113
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 8/7
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море — Park Residence 🌊✨ Предлагается эксклюзивн…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 3/4
Недвижимость в комплексе у моря в Искеле, Северный Кипр Кипр, третий по величине остров в Ср…
$810,181
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 12/28
Элегантные квартиры в проекте отельного типа на Северном Кипре в Искеле Кипр, третий по вели…
$213,012
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Элегантные квартиры рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенный на северо-в…
$196,229
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$75,898
НДС
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$170,118
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
Квартиры на знаменитом пляже Северного Кипра в Искеле Лонг-Бич — один из самых популярных и …
$159,268
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$163,267
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 2/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$280,944
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 10/14
Квартира 1+1 на высоком этаже с частичным видом на море — Royal Life Residence, Long Beach 🌊…
$111,888
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$117,258
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 10/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$628,922
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/7
Уютная квартира 1+1 с видом на море — Park Residence, Long Beach 🌊🌴 Продаётся светлая и у…
$114,184
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Инвестиционные квартиры в комплексе на Северном Кипре в Искеле Кипр – третий по величине ост…
$150,140
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/17
Квартира 2+1 с видом на море в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается просторная мебли…
$189,136
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/17
Квартира-студия на 9 этаже с видом на море — Riverside Life, Long Beach 🌊 Продаётся студи…
$103,896
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7
Уютная квартира 1+1 на 7 этаже в Caesar Resort I с частичным видом на море 🌊☀️ Продаётся …
$89,314
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 11/13
Меблированная квартира с видом на море в районе Лонг-Бич в Искеле Искеле на Северном Кипре с…
$571,826
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