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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Trikomo, Северный Кипр

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148 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Недвижимость в комплексе с бассейном в Искеле, Северный Кипр Кипр с его чистейшим морем и жи…
$198,087
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 14/14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$284,162
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$263,477
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 3/10
Недвижимость в шаговой доступности от моря на Северном Кипре в Искеле Искеле расположен в се…
$270,380
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$273,913
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 9
Шикарные квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Искеле Искеле (Трикомо) ра…
$431,273
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/9
2+1 в Sea Life Residence — в минуте от Long Beach 🌊🏖 Предлагается к продаже квартира в го…
$138,274
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 6
Недвижимость с видом на море в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Лонг-Бич Эта ст…
$295,808
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Этот частный проект сочетает в себе современную архитектурную концепцию со средиземноморским…
$138,113
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Квартиры находятся в отличном ме…
$186,076
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Квартиры в центре Искеле на Северном Кипре Искеле — один из перспективных городов на Кипре, …
$169,626
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Элегантные квартиры рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенный на северо-в…
$196,229
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$158,143
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$170,118
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$163,267
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 2/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$280,944
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 10/14
Квартира 1+1 на высоком этаже с частичным видом на море — Royal Life Residence, Long Beach 🌊…
$111,888
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$117,258
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 10/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$628,922
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Квартиры находятся в отличном ме…
$249,161
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$245,360
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$113,174
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$290,093
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$195,637
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$229,994
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/13
Квартиры в Искеле, Лонг Бич, с Живописным Видом на Море Газимагуса – один из крупнейших жилы…
$183,156
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на море и горы в охраняемом комплексе в Искеле, Богаз Искеле, район на остр…
$245,683
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$234,309
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в комплексе с бассейном в Искеле, Северный Кипр Кипр с его чистейшим морем и жи…
$210,478
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Квартиры в центре Искеле на Северном Кипре Искеле — один из перспективных городов на Кипре, …
$283,036
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