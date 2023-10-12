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Квартиры с видом на горы в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€415,481
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€587,608
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м  + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€167,460
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 56 кв.м до 68 кв.м + балкон/терраса от …
€130,580
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€107,743
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