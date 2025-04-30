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Квартиры около гольф-клуба в Trikomo, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
Оставить заявку
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