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Квартиры с садом в Trikomo, Северный Кипр

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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$65,896
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
$47,118
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типастудийистудий-пентхаус…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Новый элегантный жилой комплекс в районе Искеле в 700 м от пляжа Лонг бич.  Расположенный на…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Меблированная квартира с одной спальней 68 м2 в СПА-комплексе рядом с песчаным пляжем Лонг Б…
$109,618
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Премиальная квартира 1+1 с панорамным видом на море и бассейн Роскошь, стиль и захватываю…
$215,148
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Новый эксклюзивный малоэтажный комплекс, где вы найдете спокойствие, совмещенное с преимущес…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
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