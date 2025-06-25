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Таунхаусы с видом на горы в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в живописной местности ТРСК. Ключи в декабре 2025. 2 спальни 3 санузла, террасы на …
$311,618
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Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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