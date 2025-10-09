Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Краткосрочная аренда
  4. Вилла

Аренда вилл на сутки на Северном Кипре

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Краткосрочная аренда виллы в 150м от Средиземного моря в Василия, Северный Кипр
Краткосрочная аренда виллы в 150м от Средиземного моря
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Важно: Минимальный срок аренды 3 ночи. Только семейный отдых.  Вилла, расположенная в 150…
$186
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти