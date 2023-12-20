Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Rizokarpaso
  5. Дома

Дома в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с Sportzal в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 комнаты с Sportzal
Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Уютное Бунгало на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Добро пожаловать в уютный проект. …
€100,327
Оставить заявку
Realting.com
Перейти