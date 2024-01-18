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Бунгало в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало
Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Cozy Bungalow in Northern Cyprus is waiting for their owner. Welcome to the cozy project. B…
€101,280
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Агентство
Veles Property
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