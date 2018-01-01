Комплекс "Miami " расположен в Эсентепе. Преимущество этого комплекса это то что он представляет собой

эксклюзивное и роскошное место для проживания, а также для сдачи в аренду, сочетающее в себе множество

привлекательных особенностей. Это истинное воплощение изысканности и роскоши на берегу

Северного Кипра.

У каждой квартиры в этом жилом комплексе будет свое парковочное место. Важной особенностью объекта будет

круглосуточная охрана и видеонаблюдение, клининговый сервис, обслуживание в ресторане с поваром и официантами

Инфраструктура комплекса

• Площадь аквазоны - 810 м2

• 6 отдельных джакузи

• Pесторан (шезлонги, пальмы)

• Tеннисный корт площадью 250 м2

• Кинозал

• Бассейны «инфинити»

• Бар у бассейна в зоне ниже уровня воды

• Игровая площадка для детей

• Зона отдыха с костром

• Зал для занятий спортом

Начало: Декабрь 2023

Завершение строительства: Ноябрь 2025