Комплекс "Miami " расположен в Эсентепе. Преимущество этого комплекса это то что он представляет собой
эксклюзивное и роскошное место для проживания, а также для сдачи в аренду, сочетающее в себе множество
привлекательных особенностей. Это истинное воплощение изысканности и роскоши на берегу
Северного Кипра.
У каждой квартиры в этом жилом комплексе будет свое парковочное место. Важной особенностью объекта будет
круглосуточная охрана и видеонаблюдение, клининговый сервис, обслуживание в ресторане с поваром и официантами
Инфраструктура комплекса
• Площадь аквазоны - 810 м2
• 6 отдельных джакузи
• Pесторан (шезлонги, пальмы)
• Tеннисный корт площадью 250 м2
• Кинозал
• Бассейны «инфинити»
• Бар у бассейна в зоне ниже уровня воды
• Игровая площадка для детей
• Зона отдыха с костром
• Зал для занятий спортом
Начало: Декабрь 2023
Завершение строительства: Ноябрь 2025