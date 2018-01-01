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Miami

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€166,000
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс "Miami " расположен в Эсентепе. Преимущество этого комплекса это то что он представляет собой
эксклюзивное и роскошное место для проживания, а также для сдачи в аренду, сочетающее в себе множество
привлекательных особенностей. Это истинное воплощение изысканности и роскоши на берегу
Северного Кипра.
У каждой квартиры в этом жилом комплексе будет свое парковочное место. Важной особенностью объекта будет
круглосуточная охрана и видеонаблюдение, клининговый сервис, обслуживание в ресторане с поваром и официантами

Инфраструктура комплекса
• Площадь аквазоны - 810 м2
• 6 отдельных джакузи
• Pесторан (шезлонги, пальмы)
• Tеннисный корт площадью 250 м2
• Кинозал
• Бассейны «инфинити»
• Бар у бассейна в зоне ниже уровня воды
• Игровая площадка для детей
• Зона отдыха с костром
• Зал для занятий спортом

Начало: Декабрь 2023
Завершение строительства: Ноябрь 2025

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 102.0
Цена за м², EUR 1,520
Цена квартиры, EUR 155,000
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Miami
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€166,000
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