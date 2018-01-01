  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Hollywood MMT

Hollywood MMT

Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€56,000
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Район Газиверен 
Комплекс состоит из 3-х блоков
1000  метров до моря 🌊 
Общая площадь 20.000 кв.м
Инфраструктура: 
Открытый и закрытый бассейны 
Аквапарк 
Кинотеатр 
Детские и спортивные площадки
SPA 
Фитнес центр
Начало строительства: апрель 2024 года
Завершение строительства: апрель 2027 года 
Стоимость:
Земин этаж (нулевой)
- Студия с бассейном 60 000 GBP
- Студия с собственным садом (5-10 кв. м) 57 500 GBP 

- 1+1 с бассейном 75 000 GBP
- 1+1 с садом 70 000 GBP

1 этаж: 
- студия 49 000 GBP
- 1+1 68 000 GBP

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², EUR 1,120
Цена квартиры, EUR 56,000
Местонахождение новостройки
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Море 1 000 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€311,124
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,38 млн
Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€178,656
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€906,303
Жилой квартал Hawaii Homes
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€170,362
Вы просматриваете
Hollywood MMT
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€56,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€114,148
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€265,059
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€906,303
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти