Hollywood MMT

Район Газиверен
Комплекс состоит из 3-х блоков
1000 метров до моря 🌊
Общая площадь 20.000 кв.м
Инфраструктура:
Открытый и закрытый бассейны
Аквапарк
Кинотеатр
Детские и спортивные площадки
SPA
Фитнес центр
Начало строительства: апрель 2024 года
Завершение строительства: апрель 2027 года
Стоимость:
Земин этаж (нулевой)
- Студия с бассейном 60 000 GBP
- Студия с собственным садом (5-10 кв. м) 57 500 GBP
- 1+1 с бассейном 75 000 GBP
- 1+1 с садом 70 000 GBP
1 этаж:
- студия 49 000 GBP
- 1+1 68 000 GBP
|Море
|1 000 м