Manhetten MMT» находится в районе Газиверен на первой береговой линии.
Состоит из одного 18этажного блока на 328 квартир, планировки 1+0, 1+1, 2+1. Первоначальный взнос 35%, рассрочка на 2,5 года. 🔹Начало строительства: 01.2024г.
🔹Окончание строительства: 07.2026г.
Инфраструктура и удобства:
Открытые бассейны с зонами отдыха
Крытый бассейн с подогревом
Фитнес-центр: тренажеры, пилатес
Сауна
Ресторан у пляжа и бар
Детская площадка
Открытые автостоянки
Оборудованная пляжная полоса
Развлечения на пляже Кайтсерфинг Виндсерфинг Услуги такси
Консьерж сервис
Управляющая компания
Услуги прачечной
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
СПА САУНА И ХАММАМ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
ДЕТСКИЙ САД
ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЗАКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ТЕРРАСЫ С ВЫХОДОМ В СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН С БАЛКОНА
РЕСТОРАН
ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ
ЗОНА БАРБЕКЮ
РЕСТОРАН
КИНОТЕАТР