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Manhattan

Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€70,000
;
8 1
Описание Описание
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О комплексе

Manhetten MMT» находится в районе Газиверен на первой береговой линии.

Состоит из одного 18этажного блока на 328 квартир, планировки 1+0, 1+1, 2+1. Первоначальный взнос 35%, рассрочка на 2,5 года. 🔹Начало строительства: 01.2024г.

🔹Окончание строительства: 07.2026г.

Инфраструктура и удобства:

Открытые бассейны с зонами отдыха

Крытый бассейн с подогревом

Фитнес-центр: тренажеры, пилатес

Сауна

Ресторан у пляжа и бар

Детская площадка

Открытые автостоянки

Оборудованная пляжная полоса

Развлечения на пляже Кайтсерфинг Виндсерфинг Услуги такси

Консьерж сервис

Управляющая компания

Услуги прачечной

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

СПА САУНА И ХАММАМ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

ДЕТСКИЙ САД

ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЗАКРЫТАЯ ПАРКОВКА

ТЕРРАСЫ С ВЫХОДОМ В СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН С БАЛКОНА

РЕСТОРАН

ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ

ЗОНА БАРБЕКЮ

РЕСТОРАН

КИНОТЕАТР

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
17
Местонахождение новостройки
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра

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Manhattan
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€70,000
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