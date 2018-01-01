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Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр

Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€311,124
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5
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О комплексе

Резиденция состоит из шести островов и располагает бассейном, спа-центром, тренажерным залом, баром, бизнес-центром, рестораном и кафе, детской игровой комнатой, парком, зонами отдыха.

Оплата

35% - первоначальный взнос

65% - рассрочка 36 месяцев

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, в 3 минутах ходьбы от моря.

Местонахождение новостройки
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра

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Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€311,124
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Площадь 41–127 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Just Prime Homes
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих вилл. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа. До аэропорта Ларнаки - 1 час 10 минут езды До аэропорта Эрджан - 45 минут езды Стоимость студий – от 81 400 фунтов Стоимость апартаментов – от 136 400 фунтов Стоимость таунхаусов – от 225 225 фунтов Стоимость вилл – 950 000 фунтов
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Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€331,943
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, массажными кабинетами, салоном красоты, велосипедными дорожками, рестораном, клиниками, теннисным кортом. Окончание строительства - март 2027 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов до окончания строительства Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, рядом с кафе и ресторанами, в 5 минутах от моря.
Жилой комплекс Platinum
Жилой комплекс Platinum
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€121,690
Сдача в: 2026
Platinum был разработан для обеспечения идеального баланса стиля и комфорта в каждой квартире, предлагая жилые пространства подходящие для любого вкуса, с опциями студии, 1+1, 2+1 и 3+1, а также типами квартир с садом на первом этаже и крышей-дуплексом. Три переплетенных двора придают проекту уникальную атмосферу, создавая привилегированный и спокойный опыт жизни, в то время как великолепный ландшафт проекта, большие общественные бассейны, торговая улица, рестораны, крытый бассейн, СПА, фитнес-центр, пикниковая зона, теннисные и баскетбольные корты обеспечивают обширную социальную жилую зону. Расположенный всего в 600 метрах от побережья Средиземного моря, Platinum предлагает легкий доступ к самым красивым пляжам региона. Platinum имеет стратегическое и превосходное местоположение с точки зрения транспорта на Северном Кипре. Наш проект находится в 50 км от аэропорта Эрджан и всего в 80 км от аэропорта Ларнака, обеспечивая быстрый и удобный доступ для ваших международных путешествий. Один из самых популярных и красивых пляжей региона, Long Beach, находится всего в 10 км от проекта, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться морем и солнцем. Platinum расположен в 15 км от туристического района Бафра, обеспечивая легкий доступ к отелям, ресторанам и развлекательным заведениям. Более того, Karpaz Gate Marina, которая находится в 40 км, является идеальным местом для любителей яхтинга и моря. Наш проект находится всего в 3 км от рыбацкой гавани Богаз и в 2 км от общественного пляжа Богаз, предлагая уникальные возможности наслаждаться природой и морем. Местоположение Platinum обеспечивает идеальный баланс для отдыха, жизни и инвестиционных возможностей. Жители Platinum могут наслаждаться миром и комфортом круглый год в одном из самых престижных проектов региона, в то время как инвесторы могут использовать возможность инвестировать в роскошный проект в одном из самых популярных мест Средиземноморья и иметь высокий потенциал с точки зрения инвестиционной отдачи. Дизайн Platinum представляет собой вершину современной жизни. Поселившись в Platinum, воспользуйтесь возможностью стать частью райского уголка на Северном Кипре. Platinum - это не просто жилое пространство, но и инвестиционная возможность вашей мечты. С Platinum мы предлагаем престижный и привилегированный образ жизни, который повышает ваше качество жизни. Вы приглашены на этот особенный проект, который добавит ценность вашей жизни. Инфраструктура:    несколько бассейнов; ресторан; супермаркет; игровые детские площадки; спортивные площадки; хамам,сауна; СПА, салон красоты; ресепшен; зоны отдыха на природе и т.д. Даты сдачи: C1– C8 ; D1 -D4 и B3 - декабрь 2025 г. A9 – A15 -  май 2026 г. A1- A8  и  B1 – B2 - Будут озвучены позже  План оплаты: Депозит 5000 фунтов 35% – первый взнос при подписании договора 45% - в рассрочку до передачи ключей (дек.2025 г., май 2026 г.) 20% - после передачи ключей в рассрочку на 12 мес.    
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