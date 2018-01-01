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  3. Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр

Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр

Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€157,500
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5
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, зоной отдыха и баром, тренажерным залом, пляжным клубом с тремя ресторанами и бассейнами.

Окончание строительства - сентябрь 2025 года.

Оплата

35% - первоначальный взнос

45% - рассрочка до получения ключей

20% - в течение года после получения ключей

Удобства и оснащение в доме
  • Центральное отопление и охлаждение
  • Полы с подогревом
  • Система «умный дом»
  • Джакузи
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в непосредственной близости от знаменитого пляжа Лонг-Бич.

Местонахождение новостройки
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра

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Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€157,500
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