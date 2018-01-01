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Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр

Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€331,943
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О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, массажными кабинетами, салоном красоты, велосипедными дорожками, рестораном, клиниками, теннисным кортом.

Окончание строительства - март 2027 года.

Оплата

35% - первоначальный взнос

65% - рассрочка без процентов до окончания строительства

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, рядом с кафе и ресторанами, в 5 минутах от моря.

Местонахождение новостройки
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра

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Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€331,943
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€242,363
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-725   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€140,050
Площадь 45–92 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация:  Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа Подогрев полов в ванных комнатах Напольная керамика (2 варианта) Ламинат в спальне (по желанию) Противопожарный спринклер Скоростные лифты В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона Панорамное остекление Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении) Условия оплаты:  первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца. первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей,  + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€139,400
🌳 Новый проект в районе Отюкен среди спокойствия и безмятежности природы. Отюкен - малозаселенный район в 3 км от самого популярного региона Long Beach. Приобретая здесь жильё, Вы будете находится рядом с самым оживленным местом на Северном Кипре (Long Beach), но в то же время слегла уединенно.   РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 📍 2,5 км от пляжа Long Beach 📍 4,5 км от пляжа Kocareis 📍 10,5 км от рыбацкой деревни Bogaz 📍 10 км от г. Фамагуста 🏘 Проект состоит из 13 полностью обособленных вилл с частным бассейном, джакузи, барбекю, инфраструктурой центрального отопления, большими террасами и 6 квартир на первом этаже, 6 мансардных квартир на втором этаже с большими террасами и террасами на крыше с общим бассейном в районе Отюкен. 💷 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: Квартиры 2+1 (96-113 м2) – от 139 400£ Квартиры 3+1 (115 м2) – от 154 400£ Вилла 3+1 (205 м2) – от 360 400£ 🗓 ПЛАН ОПЛАТЫ: 40% Первоначальный взнос 30% Беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию 30% На вводе в эксплуатацию 🏁 Завершение строительства – июль 2024 г. ‼️ ВНИМАНИЕ! После продажи каждой трети проекта будет применяться повышение цен минимум на 10%. 🕑 Так что поторопитесь приобрести дом мечты по выгодной цене!
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