Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

от €115,515

49–295 м² 5

Сдача в: 2027

ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 m2 1+1 - 60 м - 72 м2 1+1 Дуплекс - 96 м2 3+1 - 295 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2027 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Спортивный клуб, Беговая дорожка, Аквапарк, Крытый бассейн с подогревом Сауна Паровые комнаты Общие сады для барбекю Магазины и коммерческие объекты Супермаркет Станции электромобилей Детская игровая зона, Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.