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  3. Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр

Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€584,000
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и виллы.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше.

Резиденция располагает открытым бассейном с песчаным пляжем, крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, кафе.

Окончание строительства - март 2024 года.

Оплата

40% - первоначальный взнос

60% - рассрочка без процентов на 48 месяцев

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 350 метрах от моря, в пешей доступности от школ и детских садов.

Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€584,000
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ID: CP-681 - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Loft - 186 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Ресторан/кафе Тренажерный зал Сауна Открытый бассейн и детский бассейн Крытый плавательный бассейн Бар у бассейна Мини-маркет Детская игровая площадка Игровая зона в помещении   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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