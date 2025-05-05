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Квартиры-студии с видом на море в Морфу, Северный Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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