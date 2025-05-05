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Магазины в Морфу, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Магазин 892 м² в Морфу, Северный Кипр
Магазин 892 м²
Морфу, Северный Кипр
Площадь 892 м²
Количество этажей 4
Магазины в Идеальном Месте в Гюзельюрте, Северный Кипр. Магазины, соседствующие с Ближневост…
$863,521
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Магазин 76 м² в Морфу, Северный Кипр
Магазин 76 м²
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Магазины в Идеальном Месте в Гюзельюрте, Северный Кипр. Магазины, соседствующие с Ближневост…
$125,233
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