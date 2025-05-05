Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Морфу
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Морфу, Северный Кипр

квартиры-студии
4
однокомнатные
9
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Район Гюзельюрт – один из регионов Северного Кипра, где удачно сочетаются удивительные пейза…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти