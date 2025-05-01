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Квартиры с бассейном в Mansur, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Lefke Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefke Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс расположен в  Эренкей. Комплекс состоит из 10 2-х этажных блоков, строи…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Mansur, Северный Кипр

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