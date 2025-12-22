Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefkosa
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Lefkosa, Северный Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 4
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$315,066
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Lefkosa, Северный Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
