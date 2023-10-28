Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Коммерческая
  4. Lefkoşa District
  5. Гостиницы, отели

Отели в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

коммерческая недвижимость
26
офисы
18
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Этот впечатляющий офис предлагает щедрое внутреннее пространство площадью 133 м2 и дополните…
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческое 11-этажное здание, которое будет ориентировано исключительно на коммерческое ис…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
This office space  in Neapolis area in Limassol. Just walking distance to the beach. The are…
€4,00 млн
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Two-storey building situated within a corner plot is used as a licensed (planning permit in …
Цена по запросу
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€109,289
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Магазин с кондиционером, с парковка в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Просторные Магазины в Удачном Месте в Газимагусе на Северном Кипре Просторные магазины наход…
€411,751
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 892 м²
Количество этажей 4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€783,526
Офис с Spalni в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис с Spalni
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
144м2 ОФИС ДЛЯ ПРОДАЖИ В НЕАПОЛИСЕ НЕОБСТРУПНО ПРЯМОГО МОРЯ. Расположенный в отличном месте …
Цена по запросу
Realting.com
Перейти