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Квартиры с бассейном в Лефконико, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Квартира в Лефконико, Северный Кипр
Квартира
Лефконико, Северный Кипр
Площадь 36 м²
Мы рады объявить о старте продаж квартир в уникальном жилом комплексе, расположенном в очаро…
$59,315
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Лефконико, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Лефконико, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Живите современно, оставайтесь естественными - Дома на Северном Кипре от 51 900 фунтов стерл…
$69,512
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
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