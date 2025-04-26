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Дуплексы с бассейном в Lefke District, Северный Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

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