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Виллы в Лефке, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
О проекте: Vavilia Serenity Villas — это бутик-проект роскошных вилл, расположенный всего в…
$516,811
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Вилла 5 комнат в Лефка, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
О проекте: Vavilia Serenity Villas — это бутик-проект роскошных вилл, расположенный всего в…
$579,666
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