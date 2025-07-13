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Квартиры-студии в Лефке, Северный Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Студия 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
О проекте: Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, располож…
$76,376
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