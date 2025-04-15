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Квартиры с бассейном в Лефка, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса, расположенный всего в 50 метрах от Средиземного …
Цена по запросу
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