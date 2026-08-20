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Виллы с бассейном в Лапитосе, Северный Кипр

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Готовая 2+1 Вилла в Лапте привлечет Ваше внимание! Живите мечтой рядом с морем: Продаем прос…
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