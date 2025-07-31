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Пентхаусы с видом на море в Лапитосе, Северный Кипр

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Пентхаус 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Готовая к заселению квартира с панорамным видом в Енибогазичи на Кипре Енибогазичи — один из…
$274,146
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Квартира в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Проект состоит из 2 блоков студии, 1-комнатных и 2-комнатных квартир и множества объектов на…
$205,817
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Дом 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Это вилла с 3 спальнями расположена в самом центре города Пафос, недалеко от всех основных у…
$630,420
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Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Однокомнатная квартира на втором этаже «Iris Village» в Пафосе. Квартира имеет площадь 47 кв…
$204,674
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Готовая квартира 1+1 в районе Кирения, комплекс - Тортал Бей, построенная в 2022 году. Жи…
$120,281
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Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Проект состоит из 2 блоков студии, 1-комнатных и 2-комнатных квартир и множества объектов на…
$268,706
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
Меблированная квартира в 350 м от пляжа в жилом комплексе «Homeland Residence» в Искеле, Лон…
$160,786
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Дом 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Сдвоенная вилла с камином и террасой на крыше в Енибогазичи на Северном Кипре Вилла находитс…
$424,521
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-комнатная квартира на продажу
$211,534
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасная двухкомнатная квартира с отличным и качественным ремонтом в тихом жилом районе Un…
$251,554
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Пентхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Квартира на берегу моря в комплексе в Лапте, Кирения Лапта — популярный прибрежный район Кир…
$294,967
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Дом 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Это вилла с 3 спальнями расположена в самом центре города Пафос, недалеко от всех основных у…
$630,420
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